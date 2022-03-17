جامعة الملك سلمان الدولية تبحث التنمية المستدامة فى جنوب سيناء (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة الملك سلمان الدولية، برئاسة الدكتور أشرف حسين، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، مؤتمرًا بالتعاون مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، تحت عنوان "الزراعات الصحراوية والتنمية المستدامة بجنوب سيناء، الفرص والبدائل"، وذلك على مدار يومى 15 و16 مارس الجارى، بمقر الجامعة بمدينة رأس سدر.





وناقش المؤتمر التغييرات المناخية وتأثيراتها على التنمية المستدامة بجنوب سيناء، وكذلك دور المراكز العلمية والبحثية فى إيجاد مجتمعات محلية ومستدامة. وتناولت الجلسات بحث زراعة الغابات الشجرية والاستفادة من مياه الصرف الصحى المُعالجة فى الأراضى الصحراوية، وكذلك بحث آليات الربط مع المبادرة الخضراء التى تنظمها المملكة العربية السعودية، فضلا عن مناقشة سبل تنمية المراعى وأهمية الإنتاج الحيوانى فى تحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبه، أشارالدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، إلى تقديم جامعة الملك سلمان الدولية، ضمن فعاليات المؤتمر نماذج تنموية مقترحة لتحقيق التنمية المستدامة فى المجال الزراعى التكاملى، ووضع حلول لتحديات وتأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات التنمية بجنوب سيناء، كما عرضت الجامعة رؤيتها للتصور الأفضل المقترح لكيفية تكوين إطار مؤسسى مدنى لإدارة التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، مؤكدًا على اهتمام الجامعة الدائم بتأسيس شراكات علمية ذات مُخرجات تطبيقية للتنمية المستدامة فى محافظة جنوب سيناء. وأبرز الدكتور عبدالغنى الجندى رئيس المؤتمر، تنظيم معرض مصاحب للمؤتمر، لمعدات الرى الحديث والذكى بمشاركة شركات متخصصة بالإضافة إلى عرض نماذج من إنتاج المزارعين بالمنطقة من النباتات الطبية والعطرية، وذلك فى إطار خدمة المجتمع السيناوى لتحديث الزراعة، وتقديم المشورة لمنظومة الزراعة الدقيقة وخاصة فى المناطق الصحراوية.

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