رئيس الوزراء: قطعنا شوطا مهما بشأن تعميق التصنيع المحلى للسيارات

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع محطات الشحن للسيارات الكهربائية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يأتى لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسى بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية، وإعداد البنية الأساسية اللازمة لتلك الصناعة، وخاصة ما يتعلق بالتوسع فى إنشاء محطات الشحن من خلال وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وفى هذا السياق، أشار الوزير هشام توفيق إلى ما تم خلال الفترة الماضية من إعداد للدراسات اللازمة، والبدء فى الاجراءات التنفيذية الخاصة بتأسيس شراكة مع القطاع الخاص، يكون هدفها إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية المُزمع إقامتها.
كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام، ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، موضحا أنه تم إقرار التسعيرة الخاصة بالشحن، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء للشواحن متوسطة السرعة (AC) أو السريعة (DC)، كما تم اعتمادها من مجلس الوزراء.
كذلك فقد قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعداد دراسة جدوى مبدئية بشأن الشركة المزمع تأسيسها، وتم التواصل مع عدد من المستثمرين، ومراجعة هذه الدراسة ومناقشة نتائجها على مدار الشهور الماضية، وبعد أخذ عدد من الملاحظات فى الاعتبار، تم التوصل للنسخة النهائية من دراسة الجدوى.
وتابع أنه فيما يتعلق بمواقع إقامة محطات شحن السيارات الكهربائية، فقد تم التنسيق مع الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، التى قامت بموافاة الوزارة بخرائط لعدد كبير من المواقع المقترحة لإنشاء محطات الشحن فى عدة محافظات، بإجمالى 3 آلاف نقطة شحن فى هذه المرحلة.
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