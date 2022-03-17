بريطانيا تحدث إرشادات السفر إلى مصر: اكتشفوا المزيد عن هذا البلد المذهل

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة - فى بيان صحفى نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الخميس - : "لم نعد ننصح بعدم السفر إلا للضرورة إلى الفيوم والجزء الجنوبى من محافظة جنوب سيناء"، حيث أنه بموجب التحديث الجديد أصبح من الممكن للسائح البريطانى زيارة الفيوم وجنوب سيناء فى أى وقت "ولم تعد للضرورة".

وأضافت : "هذا يعنى أنه أصبح الآن أسهل من أى وقت مضى لمئات الآلاف من البريطانيين الذين يزورون مصر كل عام لاكتشاف المزيد من هذا البلد المذهل".

وأشارت السفارة إلى أنه مع رفع إجراءات كورونا عند العودة إلى المملكة المتحدة "الآن هو الوقت المثالى" لحجز الزيارة خلال العطلات.

وأهابت بالبريطانيين الذين يرغبون فى السفر بمراجعة أحدث نصائح السفر والبقاء على اتصال بمزود خدمات السفر.