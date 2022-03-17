جامعة قناة السويس تنظم برامج تدريبية لطلاب مدرسة المتفوقين فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة قناة السويس مجموعة من البرامج التدريبية التوعوية عن مكافحة الإرهاب والتطرف الفكرى والتوعية بتعاليم الدين الصحيحة، والقيم الأخلاقية، والمواطنة والانتماء، والذكاء الاصطناعى، وذلك لطلاب وطالبات مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية، وذلك فى إطار دورها التنويرى، وبرامجها التوعوية التى تسهم فى تثقيف وتوعية أفراد المجتمع بقضاياه ومشكلاته.





وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فى بيانه، اليوم الخميس، إن الجامعة فى إطار اهتمامها بالتواصل مع طلاب ما قبل التعليم الجامعى، وإعدادهم علميا وذهنيا وسلوكيا فى هذه المرحلة العمرية المهمة التى تؤثر بشكل بالغ فى تشكيل شخصية الطالب الجامعى، توجهت لطلاب المدارس ببرامجها التثقيفية والتوعوية بهدف تعديل السلوكيات الخاطئة ونشر المفاهيم الصحيحة وإعداد الطلاب لمرحلة التعليم الجامعى، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على المشاركة الفعالة فى المبادرات القومية المختلفة، والتى تستهدف المواطن المصرى، ورفع مستوى معيشته، وتنمية وعيه ومهاراته. وأوضح أن البرامج التدريبية أقيمت تحت إشراف الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضرت الدكتورة نجلاء فتحى عبد الجواد المدرس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية فى برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف الفكرى، حيث قامت بتوعية الطلاب بمعنى الإرهاب. وأضاف أن البرامج تأتى فى إطار توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ومواكبة خطتها الشاملة للتنمية المستدامة.

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