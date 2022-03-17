السبكى: 2.3 مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية (صور)

جدة - نرمين السيد - وناقش السبكى خلال الاجتماع امتداد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الجديدة، وفقًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للمشروع وإنجازه خلال الـ 9 سنوات المقبلة، حيث تم دراسة إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين اللجنة التنسيقية ووزارة المالية لدراسة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الثانية، ورسم التوجه وخريطة امتداد المنظومة بالمحافظات الجديدة، وكذلك وضع الآليات الخاصة بأبعاد ومنهجية تحديث الدراسة الإكتوارية لمشروع التأمين الصحى الشامل لضمان الاستدامة المالية للمشروع.

واستعرض الاجتماع، جاهزية التشغيل الرسمى للمنظومة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة، حيث أشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه تم تقديم أكثر من 2.3 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال منشآت الهيئة بجودة عالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، ولافتًا إلى أنه سيتم التشغيل الرسمى للمنظومة بالمحافظة شهر أبريل المقبل.

وناقش الاجتماع، موقف التشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظة جنوب سيناء، والتى انطلقت بها فى 16 فبراير من العام الماضى 2021، وأشار السبكى إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى للمنظومة بالمحافظة من خلال مستشفيين إضافة إلى 12 مركز ووحدة طب أسرة، كما نوه أنه يتم الاستعداد لنقل الأصول من المنشآت الصحية والعاملين الخاصة بهذه المرحلة من الجهات المختلفة التابعة لها للانضمام إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال شهر أبريل المقبل.

ولفت إلى أنه سترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء على 23 مركز ووحدة طب أسرة يعملون بتكنولوجيا الجيل الثانى والثالث التى تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منها "شرم الشيخ الدولى، طابا المركزى، دهب المركزى، رأس سدر، سانت كاترين"، وغيرها من المستشفيات المنتشرة فى أرجاء المحافظة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة وكونها من المحافظات مترامية الأطراف.

وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 90% من المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بجنوب سيناء حتى الآن، وهى أعلى نسبة فى التسجيل بين محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، كما تم الفحص الطبى الشامل لأكثر من 60 ألف مواطن بنسبة أكبر من 70% من إجمالى سكان المحافظة، مشيرًا إلى أنه بلغت إجمالى تكلفة المنظومة بجنوب سيناء 3.280 مليار جنيه، شملت 2.1 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة بالمحافظة، إضافة إلى 580 مليون تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و600 مليون جنيه تكلفة التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع، إلى موقف شركة E-Finance "إى فاينانس" بعد قبول التعاقد معها، لتطوير وإدارة وتشغيل الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلًا عن تقديم الخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحى الشامل والقطاع الصحى بشكل عام على مستوى الجمهورية.

وقال السبكى إن ذلك يعد ضمن خطوات تطوير منظومة الصحة فى مصر وبناء مصر الرقمية وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أكثر تميزًا وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا للتوجيهات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجعل صحة المصريين أولوية قصوى على جميع الأجندات الحكومية.

وأكد السبكى أن العمل الجاد على تزويد منظومة التأمين الصحى الشامل بكل أدوات ووسائل النجاح والتميز التى تتيح تحقيق الهدف منها، وهو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة حلم المصريين.

وتابع: "أنه يتم تعزيز نجاح المنظومة بتنفيذ استراتيجية الميكنة والتحول الرقمى للخدمات ضمن الاستراتيجية التى تتبناها الدولة فى أن تشمل مظلة الرقمنة والتطوير جميع القطاعات فى البلاد".

تجدر الإشارة، إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويترأس اللجنة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وتضم فى عضويتها المدراء التنفيذيين الهيئات الثلاث، بهدف تسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحى الشامل وحل جميع التحديات أمام إنجازه، وامتداد مظلته ليشمل كل المصريين خلال الـ 9 سنوات المقبلة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.