لليوم الثالث .. مبادرة «كلنا واحد» توفر السلع بأسعار مخفضة (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبال المواطنين لليوم الثالث على التوالى ولمدة 30 يومًا، لتوفير سلع مخفضة للمواطنين، فى إطار الجهود للتصدى لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، والحرص على توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.





وقالت الداخلية فى بيانها، اليوم الخميس، إن فروع تلك السلاسل وصلت إلى 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وأوضحت أن السلع متوافرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" : www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936

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