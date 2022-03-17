السبت .. فصل التيار الكهربائى عن مدينة بيلا بكفر الشيخ للصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا، قطع التيار الكهربائى عن مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ وقطع التيار الكهربائى عن مغذى قريتى كفر العجمى والحوة، السبت المقبل، لمدة 4 ساعات.





وأوضحت الشركة فى بيان أنه سيتم فصل الخدمة عن قريتى "كفر العجمى - الحوة" وتوابعهما، مشيرة إلى أنه تم التشديد على سرعة إنهاء أعمال الصيانة، وفقًا للبرنامج الزمنى المعلن عنه وعودة التيار الكهربى لكافة المناطق فور انتهاء الأعمال. وأشارت إلى أنه تم التنبيه على الأهالى وأصحاب المخابز لتدبير مولدات احتياطية لاستخدامها فى فترة قطع التيار الكهربائى.

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