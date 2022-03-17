/686341/بوتين-يهدد-المطارات-حول-العالم--والمجنون-الكوري-ينتشي-رائحة-البارود-من-الصواريخ-الباليستية

دوت الخليج

وجاء في الفيديو أن روسيا تضرب تركيا بجسارة وكوريا الشمالية توجه الشتائم وترفع من رصيد اختيالها أمام أمريكا، فالمجنون الكوري ينتشي برائحة البارود من الصواريخ الباليستية، وبوتين يهدد المطارات حول العالم.

المجنون يحاب مع بوتين وأوكرانيا تستنجد بأمريكا

وتسأل الفيديو هل نحن نشاهد النهاية التي سيهيمن فيها الشرق على الغرب؟ وما قصة موقف ماكدونالدزتجاة الحرب الروسية الأوكرانية ؟

أن العالم على وشك ان يشهد نقلة نوعية إلى مستوي جديد فالأحداث تشتعل مع مرور الوقت، وللمرة الأولي في التاريخ تقوم القوات الروسية بضرب طائرات البيرقدار التركية وعلى الطرف الأخر نشاهد الصواريخ الباليستية الكورية وهي تسبح في سماء اليابان وتحوم حول حدود أمريكا.

العالم على وشك ان يشهد نقلة نوعية إلى مستوي جديد

وعلى الجانب الغربي فإن هناك حشد غربيا وأوروبيا يجتمع في بولندا، فهل هذا يعني أن الحرب ستأخذ مسارها هناك تاركة أوكرانيا التي قاست من الحرب مالم تعيشه دول العالم في سنوات خلال أيام معدودة ولا زال الرئيس الأمريكي جو بايدن يحذر فلاديمير بوتين الإ أنه لا حياة لمن تنادي، فلاديمير بوتين الرئيس الروسي يضرب ولا يبالي ويحذر الغرب بدوره بأن النار الحمراء قادمة إليهم، فموسكو تأكد بأنها تمتلك أدلة تدين واشنطن أمام الأمم المتحدة.

وأشار الفيديو إلى أن الحصار حول كييف لا زال مستمرا فقد أعلن بوتين كلمته أمام العالم كاملا ولن يتراجع عنها مهما كلف الأمر الإ أن هذا الحصار اليوم ما عاد مقتصر على الحصار العسكري بل إن سماء كييف اليوم تعج بالدخان المبكي ولا يأتي إلى الالسنة الإ طعم الحريق المر المميت.