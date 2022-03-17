/686339/خاص-أول-رد-من-نقابة-الموسيقيين-على-أزمة-ويجز-بحفل-السعودية

يستمر مطرب الراب ويجز في إثارة الجدل بسبب إطلالته الغريبة مؤخرًا في حفله بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم الرياض للعام الجاري.

دوت الخليج تكشف أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة ويجز

نقابة الموسيقيين و ويجز

قال الموسيقار محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ “دوت الخليج”: “سيتم توجيه لفت نظر فقط لمطرب الراب ويجز لكن لن يتم فرض عقوبة حاليًا وما فعله غير لائق في الرياض”.

وأضاف: “يجب أن ينتبه لمظهره وتصرفاته الغريبة وإذا تكررت أفعاله سيتم استدعائه للتحقيق بالنقابة، وأرى أن أغلب مطربي الراب يتعمدون إثارة الجدل”.

أزمة مطرب الراب ويجز

وفي سياق متصل، كان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية علق على إطلالة مطرب الراب ويجز المثيرة للجدل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

وكتب هاني شاكر عبر صفحته: “تعليقًا على الرأي اللي قلته أمس عن ويجز ومظهره الأخير، أكرر وأؤكد إن دة رأيي الشخصي، بعيدًا عن النقابة، وهذا لمن اختلط عليه الأمر”.

وكان قبلها بيوم كتب في تغريدة أخرى له: “بعد أن سألت أكثر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب .. رأيي الشخصي أن فالنتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت”.

وكيل نقابة المهن الموسيقية

وكان الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية علق قبل أسبوع على أزمة مؤدي المهرجانات مسلم وأوضح أن النقابة لا تمنع أحد من الغناء، ولكن تمنع الغناء دون الحصول على تصريح.

وقال محمد أبو اليزيد وكيل الموسيقيين من خلال مداخله هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" للإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم": “مسلم ينقصه بعض الأوراق فقط وهو مطرب وصوته مناسب.. النقابة تدافع عن صوت مصر وتعمل على حماية الفن والغناء”.

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وأشار إلى أن مؤدي المهرجانات مسلم لم ينهي موقفه من التجنيد حتى الآن وهذا سبب تأخير تقدمه بأوراق النقابة”.