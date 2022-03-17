/686338/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-تعرف-على-دور-روجينا-في-مسلسل-إنحراف

تصدرت محركات البحث قصة مسلسل «إنحراف» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، والتي بدأت النجمة روجينا خلال الفترة الماضية في تصويره ويعتبر ثاني بطولاتها المطلقة، وهو من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

دوت الخليج يرصد لكم قصة مسلسل إنحراف الرمضاني بطولة النجمة روجينا وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل إنحراف رمضان 2022

ومن الجدير بالذكر، أن فرض رؤوف عبد العزيز سرية شديدة على تفاصيل وأحداث المسلسل، كما أكد على جميع المشاركين بعدم التصريح بأي شيء يخص المسلسل، المقرر أن يشهد العديد من المفاجأت للجمهور خلال السباق الرمضاني المقبل لعام 2022.

ودخل رؤوف عبد العزيز فيما يشبه المعسكر المغلق مع جميع أبطال العمل، وذلك للإنتهاء من تصوير جزء كبير من المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم، ويتم التصوير للمسلسل بشكل يومي لمدة تزيد عن 18 ساعة يوميًا، خاصة أن عبد العزيز بدأ التحضيرات للمسلسل خلال الشهور الماضية، والذي جاء بالتزامن مع تحضيرات مسلسل «دوبامين».

قصة مسلسل إنحراف

ومن الجدير بالذكر، أن مسلسل إنحراف هو المفاجأة التي كانت أعلنت عنها روجينا أثناء حضورها فاعليات مهرجان الجونة الدورة الماضية، مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

وقصة مسلسل إنحراف مأخوذة عن أحداث حقيقية، وتدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض والإثارة حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية، التي تلعب دورها النجمة روجينا، والتي تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل إنحراف

ويشارك النجمة روجينا بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، منهم: الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

معلومات عن روجينا

روجينا من مواليد يوم 16 ابريل 1973 وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس بالتمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وسنه 1990 بدأت تشارك بأدوار صغيره فالاعمال التلفزيونية أثناء دراستها فى المعهد، ثم ظهرت بقوة من خلال مسلسل العائلة سنة 1994، و فى السينما مع يوسف شاهين في فيلم المصير سنة 1997.