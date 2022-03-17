الأهلي بالزي الأسود كاملاً أمام المريخ السوداني غداً بدوري الأبطال

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عقد الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي والمريخ السوداني ظهر اليوم الخميس، بحضور الجهاز الإداري لكلا الفريقين إلى جانب ممثلي الاتحاد الإفريقي من لجنة الحكام ومراقب المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيا كاملا من اللون الأسود، على أن يرتدي فريق المريخ الزي الأحمر كاملا.

تفاصل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتم الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى الاستاد وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الأهلي we السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12 فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري.‏

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام المريخ السوداني، بعد هزيمته ضد صن داونز بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض النادي الأهلي تدريبه الأول بعد العودة من جنوب إفريقيا في مواجهة صن داونز، في السبت الماضي، والتي سقط فيها بهدف دون رد.

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز بثمان مباريات من أصل 17 مواجهة جمعته بأندية السودان، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وتلقى الأهلي 3 خسارات، وسجل لاعبوه خلال هذه المواجهات 23 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويحكم المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نداي ويعاونه حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان وعيسي سا كحكم رابع.

ويراقب المباراة سيكون النيجيري كالي بابانجا.

وأدار نداي 4 مباريات من قبل لـ الأهلي، 3 منها في دوري أبطال إفريقيا.