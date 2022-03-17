/686335/للتوعية-بقضايا-العنف-ضد-المرأة-تفاصيل-عرض-فيلم-الست-في-مبادرة-No-Means-No

انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من قضايا العنف ضد المرأة لذلك تم إنتاج العديد من الأفلام التي تتعلق بهذه القضية، وجاء على رأسهم عرض فيلم قصير تحت عنوان «الست» وهو للمخرجة سوزانا ميرغني ضمن فعاليات مبادرة No Means No والتي هدفها الأساسي هو التوعية بقضايا العنف ضد المرأة.

دوت الخليج يرصد لكم موعد وتفاصيل عرض فيلم الست ضمن فعاليات مبادرة No Means No وذلك خلال السطور القادمة.

موعد عرض فيلم الست

عُرض فيلم الست يوم الأربعاء الموافق 16 مارس في الجزائر، ومن الجدير بالذكر أن يعد الفيلم من أنجح الأفلام العربية التي أُصدرت في عام 2021 إذ قد حاز على أكثر من 40 جائزة أثناء مشاركته فيما يزيد عن 200 مهرجان دولي.

قصة فيلم الست

وتدور قصة الفيلم حول نفيسة الفتاة السودانية التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية مشهورة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يسمى بابكر لكن أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج، أما عن جدتها وهي الآمرة الناهية في هذه القرية، فهي الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع نفيسة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم أم لا.

فريق عمل فيلم الست

وبالنسبة لفريق عمل الفليم فإن فيلم الست من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج إيمان ميرغني، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم الصاعدين منهم: مهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، السر محجوب وحرم بشير، كما تتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

وقد حصل الفيلم على ورشة التطوير وفاز بمنحة الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام بالإضافة إلى منحة تصميم الإنتاج من جامعة فيرجينيا كومونويلث في قطر، وكما تلقى فيلم الست دعم كبير من هايلايت برودكشنز، و On Set Team for Media Productions وسودان فيلم فاكتوري.

حملات مصرية لمواجهة العنف ضد المرأة

وفي سياق متصل، قد قالت الدكتورة سارة كيرة الباحثة المتخصصة فى الشئون الدولية ومديرة المركز الأوروبى والشمال افريقي للدراسات والبحوث، فى تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن تلك الحملة التي تم إطلاقها بعنوان «خط أحمر» ترتكز على نوعين شديدى الخطورة من العنف ضد المرأة، موضحة أن النوع الأول وهو الابتزاز الالكترونى ضد الفتيات والنساء. كما أكدت ان جريمة الابتزاز الألكترونى هى جريمة العصر.