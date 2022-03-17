/686332/نفسي-أبقى-زي-زويل-فارس-15-سنة-أخترع-أول-جهاز-لتنقية-الغلال-فيدو

على عكس اهتمامات أقرانه من الأطفال وفي قرية صغيرة بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية ، أبهر الطفل فارس أشرف أحمد ، الذي لم يتخطى عمره الـ 15 سنة ، كل من حوله بإختراعه جهازاً لتنقية وغربلة الغلال .

قدم موقع " دوت الخليج " بثاً مباشراً مع المخترع الصغير ، ابن مركز منية النصر في محافظة الدقهلية، فارس أشرف أحمد، الذي اخترع جهاز تنقية وغربلة الغلال، من القمح والأرز والسمسم ، قال فيه : منذ صغري وأنا لا أهتم بالألعاب كغيري من الأطفال ، كنت فقط أذهب لممارسة الرياضة يوم الجمعة ، وباقي أيام الأسبوع كنت أتابع دراستي وحفظي للقرءآن، حتى خطرت علي فكرة الجهاز .

أسباب فكرة الجهاز

يقول المخترع الصغير، فارس أشرف أحمد، الفكرة جاءت عندما شاهدت مشكلة يعاني منها أغلب الناس، وهي الغربلة اليدوية لتنقية الغلال ، من قمح وسمسم وغيرها عند المزاعين وأصحاب المطاعم والسيدات اللاتي يستخدمن الغلال في البيت بغرض الخبز ، وهذه الغربلة اليدوية تستغرق وقتاً طويلا وتعب بالنسبة للناس.

مكونات الجهاز

الجهازهو عبارة عن غربال عادي، لكنه يعمل بالكهربا ومزود بسودس ويلف بحركة دائرية، ومكوناته ، درج لتكوين الأتربة ، وموتور وسودس ومروحة بها مكنسة لشفط الأتربة ، وبوكس لوضع المحصول بداخله،

ويؤكد صاحب الـ 15 عام ، على أنه تم تكريمة من جامعة القاهرة ومنظمة أمريكية ، متمنيا أن يكمل دراسته في المجال الذي يحبه ، وأن يلقى الاهتمال والدعم الكافيين من المسؤوليين ، مضيفاً أنا لي أمنية وحديدة في حياتي وهي أن أصبح يوماً مثل العالم الكبير أحمد زويل ، وأرفع علم مصر في الخارج.