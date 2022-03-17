بعد إعلانه رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يزور الفنان سمير صبري

/686326/بعد-إعلانه-رئيسا-لمهرجان-القاهرة-السينمائي-حسين-فهمي-يزور-الفنان-سمير-صبري

قام النجم حسين فهمي بزيارة الفنان الكبير سمير صبري، حيث أنه بدأ يتعافى وتتحسن حالته الصحية تدريجيًا، وقام بالدعاء له أن يعطيه الله الصحة والعافية، وبدأ سمير في العودة لحياته الطبيعية وتسجيل حلقات البرنامج الإذاعي الخاص به من المستشفى.

دوت الخليج ينقل لكم زيارة حسين فهمي لسمير صبري بعد بدء تاعفيه قليلًا منذ أزمته الصحية الأخيرة

حسين فهمي يزور الفنان الكبير سمير صبري

نشر النجم حسين فهمي صورة له مع الفنان الكبير سمير صبري، خلال الزيارة الأولى له بعد تحسن حالته الصحية منذ أزمته الأخيرة التي دخل المستشفى على إثرها، وعلق حسين فهمي على الصورة وكتب: "زيارتي اليوم اللي صديقي وزميلي الحبيب سمير صبري ربنا يديله الصحة والعافية باذن واحد أحد"، وظهر الفنان سمير صبري بحالة جيدة.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

صرح مدير أعمال سمير صبري محمد هادي سابقًا في تصريح خاص لـ دوت الخليج، عن آخر تطورات الحالة الصحية والنفسية للفنان الكبير، وقال: "الأستاذ سمير بخير الحمد لله.. ومعنوياته مرتفعة جدًا .. وهو تحت العلاج وتحت رعاية فائقة جدًا جدًا"، وكشف أن العملية الجراحية التي كان من المفترض إجرائها لصبري من الممكن ألا تتم، ولم يتحدث عنها الأطباء حتى الآن، وتمنى له الشفاء العاجل والصحة دون إحتياج لعمليات وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان سمير صبري حصل على جائزة أفضل ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن دوره في فيلم طلعت حرب 2.

حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي

هذا وقد أعلنت وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم عن قرار تولي النجم حسين فهمي رئاسة الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الخاصة بعام 2022، ووجهت عبد الدايم الشكر لرئيس الدورات السابقة من المهرجان المنتج محمد حفظي لما بذله من جهد وتطويره للمهرجان، كما أشارت إلى الحفل الذي سيقام خلال الأيام المقبلة بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي، لتولي الأول مناصب رئاسة المهرجان، بحضور عدد من النجوم وصناع السينما في مصر، إلى جانب الفريق الذي يعمل على المهرجان كل عام.