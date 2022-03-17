قرعة دوري الابطال.. 29 لقبًا فى وعاء ربع النهائي والريال الأكثر تتويجاً

تترقب 8 أندية قرعة منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، بعد اكتمال عقد المتأهلين إلي هذا الدور بصعود تشيلسي وفياريال أمس الأربعاء في ختام مواجهات إياب الدور ثمن النهائي.

ريال مدريد يرتقب قرعة دوري الابطال

قرعة دوري الأبطال

تضم قائمة المتأهلين إلي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كل من ريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، وفياريال.

ويحمل الوعاء الذي سيتم من خلاله سحب مراسم قرعة دوري الأبطال، 29 لقبًا من مسابقة تشامبيونزليج، مقسمين ما بين ريال مدريد (13 لقبًا)، بايرن ميونخ (6 ألقاب)، ليفربول (6 ألقاب)، تشيلسي (لقبين)، بنفيكا (لقبين).

نستعرض لكم موعد ونظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواعيد مباريات هذا الدور من المسابقة القارية..

ليفربول مستعد لقرعة دوري الأبطال

موعد قرعة دوري الأبطال



تقام قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022،غدًا الجمعة، في مقر "اليويفا" في مدينة نيون السويسرية، وتنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



ستكون قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولن توضع أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة فريق آخر، إذ يمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن القرعة ستحدد مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إجراء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم، أي غدا الجمعة.

بايرن ميونخ

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأبطال



ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 5 و6 أبريل، وموعد الإياب هو 12 و13 أبريل 2022.

وفيما يخص مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ستقام يومي 26 و27 أبريل، أما الإياب فستقام أيام 3 و4 مايو 2022.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهو 28 مايو 2022 وسيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

كان الإتحاد الأوروبي "يويفا"، قد ألغى قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض في حال التعادل في نتيجتي مباراتي الذهاب والعودة في الأدوار الإقصائية لبطولاته.

وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في مباراتي الذهاب والإياب، وفي حال استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.