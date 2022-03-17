محافظ القليوبية يشدد على مراقبة الأسواق وأسعار السلع (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، معارض مبادرة الشباب للحد من الغلاء، بمركز شباب عزيز وبدوى بمدينة بنها، ومعرض "أهلا رمضان" بمدينة بنها ومركز شباب دندنا بمركز ومدينة طوخ وسط أجواء من البهجة والسرور من المواطنين.





يأتى ذلك فى إطار التنسيق الذى تم مع مديريات الشباب والرياضة والتموين ومكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة، حيث اطمأن المحافظ على جودة المنتجات وتوافر السلع وحرص على التعرف على قوائم الأسعار، للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، واطمأن المحافظ من الأهالى على الأسعار وجودة المعروضات.

وتشهد تلك المعارض إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين، نظراً لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة والتى تضم "زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم - دجاج بيض - ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات" وغيرها من المستلزمات.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن وبالتنسيق مع إدارات التموين بمتابعة المعارض والتأكد من توافر السلع، وشن حملات رقابية على الأسواق بالتزامن مع إقامة المعارض حفاظاً على حقوق المواطنين.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال رصف نفق وشارع الشموت بطول 1 كيلومتر بتكلفة 6 مليون جنيه وتقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق، وشدد المحافظ على ضرورة تسوية ورفع مطابق الصرف الصحى لتتناسب مع مستوى الرصف، مع بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات القياسية موجها بدفع الأعمال والعمل على تسيير الحركة المرورية.

جاءت الجولة بحضور المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، وأحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونجلاء الفرماوى مدير مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة.