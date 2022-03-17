4 ساعات خلال 5 أيام.. فصل الكهرباء عن بعض قرى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركزى بنى سويف وببا، من بعد غد السبت المقبل وحتى الأربعاء من الأسبوع المقبل، اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.





وأوضح القطاع فى بيان، اليوم الخميس، أنه تقرر قطع الكهرباء يومى السبت والأحد عن قرية طحا البيشة وتوابعها "مركز ببا"، ويوم الإثنين عن منشأة عاصم وتوابعها، ويوم الأربعاء عن قريتى العلالمة وبياض العرب بمركز بنى سويف. ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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