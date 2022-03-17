/686333/عبد-الله-سيسيه-الزمالك-سيفوز-ببطولة-الدوري-هذا-الموسم-وأفريقيا-العام-القادم

تحدث عبد الله سيسيه مهاجم الزمالك السابق، حول أداء الفريق هذا الموسم بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد الله سيسيه في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك سيعود بشكل أفضل مما كان، وفيريرا مدرب كببير ومميز وعودته للزمالك إضافة وشئ جيد.

وأضاف: "رغم خروج الزمالك من أفريقيا، إلا أنه يضم بين صفوفه العديد من العناصر المميزة ، وعناصر شابه يستطيع أن يبني عليها في المستقبل".

عبد الله سيسيه يصف فيريرا بالعبقري

وزاد: "حصلت مع الزمالك على بطولة الدوري عام 2015 وكنا فريق كبير ومميز حينها، وحملت فيريرا على عنقي لأنه استحق ذلك لأنه مدرب عبقري".

وأردف: "الزمالك سيفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، لأن فيريرا سيعيد لم شمل الفريق ولديه خبرة كبيرة تؤهله للفوز بالبطولات مع الفريق كما فعل ذلك من قبل".

وأختتم قائلاً: "الزمالك سيكون قادر على الفوز بدوري أبطال أفريقيا خلال موسم أو موسمين بالكثير إذا أستمر فيريرا في تدريب الفريق".

قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

غياب محمود علاء

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتو الأنجولي، يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد خسارته اللقاء الأخير أمام الوداد، بجانب فوز بترو أتليتكو على ساجرادا ليطيح بالقلعة البيضاء خارج البطولة قبل نهايتها بجولتين.