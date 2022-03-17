برلمانيون لـ دوت الخليج: إطلاق ابليكيشن للصحة النفسية يعكس توجه الجمهورية الجديدة لاستخدام الرقمنة..ويؤكد سياسة الدولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية

/686330/برلمانيون-لـ-تحيا-مصر-إطلاق-ابليكيشن-للصحة-النفسية-يعكس-توجه-الجمهورية-الجديدة-لاستخدام-الرقمنةويؤكد-سياسة-الدولة-للإرتقاء-بالمنظومة-الصحية

أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، بإطلاق وزارة الصحة، أول منصة وطنية الإلكترونية فى مصر والشرق الأوسط لخدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان بالمجان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكدين أنها تعكس الطفرة التنموية التي شهدتها الجمهورية الجديدة فى استخدام الرقمنة.

ويستعرض موقع دوت الخليج أبرز اراء أعضاء البرلمان، بشأن أول تطبيق لتقديم خدمات الصحة لنفسية وعلاج الإدمان فى مصر

النائب كريم بدر: إطلاق أبليكشين لخدمات الصحة النفسية يؤكد سياسة الدولة نحو التحول الرقمي

أشاد النائب كريم بدر، بإطلاق وزارة الصحة، أول منصة وطنية الإلكترونية فى مصر لخدمات الصحة النفسية ، وعلاج الإدمان بالمجان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكدا أنها تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.

وأكد عضو مجلس النواب، النائب كريم بدر، أن أبليكيشن خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمن الذي اطلقته وزارة الصحة،خطوة تؤكد سياسة الدولة فى الجمهورية الجديدة نحو التحول الرقمي، لافتا إلى ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي فى ظل برنامج الدولة للتصدي لاانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد بدر، بالمحتوي التثقيفي الذي يقدمها الابليكيشن للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان.

النائبة شيرين رضا: إطلاق ابليكيشن للصحة النفسية يعكس توجه الجمهورية الجديدة لاستخدام الرقمنة

أشادت النائبة شيرين رضا، بإطلاق وزارة الصحة، أول منصة وطنية الإلكترونية فى مصر والشرق الأوسط لخدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان بالمجان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكدة أنها تعكس الطفرة التنموية التي شهدتها الجمهورية الجديدة فى استخدام الرقمنة.

وأكدت عضو صحة النواب، شيرين رضا، أن الضغوط الحياتية التي يتعرض لها الشخص، ثؤثر على صحته النفسية، وبالتالي تؤثر على أداء الفرد كشخص منتج داخل المجتمع، فى ظل الطفرة التنموية والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي تشهدها الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسي، مما يتطلب خضوعه للكشف النفسي، مضيفة أن سرية تداول المعلومات من خلال الابليكيشن حافز جيد للمريض على التوجه للكشف النفسي.

سارة النحاس : اطلاق ابليكيشن لتقديم خدمات الصحة النفسية تفعيل لسياسة الحكومة للتحول الرقمي

أشادت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بإطلاق وزارة الصحة، لأول منصة وطنية اإلكترونية فى مصر والشرق الأوسط لتقديم خدمات للصحة النفسية، وعلاج الإدمان بالمجان، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكدة أنها خطوة مهمة لتطبيق سياسة التحول الرقمي، وضمانا لسرية بيانات المريض.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن استخدام تطبيق الكتورني للكشف النفسي، يساهم فى استخدام البيانات بسرية تامة، مما يجعله حافز تشجيعي للمرضي للذهاب للطبيب النفسي، خاصة وأن البرنامج يستهدف عدد كبير من المواطنين المصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان ، أعلنت أمس الاربعاء عن إطلاق أول منصة وطنية إلكترونية بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، حيث تشمل المنصة ثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الأول محتوى تثقيفيا توعويا للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان، وتناول أعراض وآليات التعامل مع الأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم.

القسم الثاني يشمل تقديم خدمات الدعم والاستشارات النفسية من خلال العيادات الافتراضية «التطبيب عن بعد» عن طريق بضع خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من تقييم حالتهم النفسية من خلال الاستبيان العام للصحة النفسية. يختار المستخدم المكان والزمان المناسبين لأداء الجلسة في خصوصية وسرية تامة لبيانات المستخدمين، كما يستطيع كل من المعالج والمستخدم، من خلال لوحة التحكم الخاصة به.

يختص القسم الثالث بالمشرفين والقائمين على الموقع، حيث يمكنهم من متابعة وتقييم أداء المنصة، ويقوم بعرض أهم التقاريرالخاصة بإحصائيات البوابة الإلكترونية مثل عدد المستخدمين، ومعدل أعمارهم ومعدل المتابعة وأكثر التخصصات التي تم تصفحها وغيرها من البيانات.