نجاح عملية عمرو جمال بالرباط الصليبي «صور»

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اجرى عمرو جمال مهاجم فريق نادي فاركو، اليوم عملية الرباط الصليبي، بالنمسا بعد تعرضة لقطع في الرباط في بطولة الدوري مع فريقه أمام الإسماعيلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعرض عمرو جمال للإصابة في مباراة فريقه والتي جمعت مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهب التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

وأعلن عمرو جمال لاعب فاركو في وقت سابق إصابتة بقطع في الرباط الصليبي، بعدما تعادل الإسماعيلي مع نظيره فاركو بدون أهداف على ستاد “الإسماعيلية”، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

عمرو جمال يعلن تعرض للإصابة

وكتب عمرو جمال عمرو حسابة الشخصي" انستجرام:" الحمد لله علي كل شئ لسة عارفة اني عندي صليبي.

قدر الله ماشاء فعل الواد بيعلب كورة ومعرض لاي حاجة من دي انا من اكتر الناس اللي بتتعب وبراعي ربنا فى شغلي يمكن شويه حظ منعه حاجات كتير لكن عندي ثقة في ربنا كبيره.

في حاجات بتحصل بره الملعب صعب حد يستحملها بس عديت منها واحسن يمكن الاصابة بتعطل لكن انا هرجع احسن ميت مره وعايز بس الناس اللي بتحبني دعواتكم ربنا يهون علي كل شئ".

نتيجة مباراة فاركو والإسماعيلي

تعادل الإسماعيلي مع نظيره فاركو بدون أهداف على ستاد “الإسماعيلية”، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وهاجم بشراسة وأضاع أكثر من كرة عن طريق أحمد مدبولي وجان موريل الذي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدراويش.

في المقابل هدد فاركو مرمى الإسماعيلي من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة عليهم ولكن تألق محمد فوزي وحافظ على نظافة مرماه، لينتهي الشوط الأول المثير بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة رقم 5 في المركز الأخير في موسم هو الأسوء للدراويش، بينما أصبح فاركو يمتلك 16 نقطة بالمركز السابع.