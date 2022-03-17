/686328/عبدالقادر-وعبدالغنى-يحصلان-على-قرار-من-الإمام-الأكبر-يرفع-المشقة-عن-الأزهريين

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انعقاد لجنة بمدينة الداخلة وأخرى بمدينة الفرافرة، لاختبار الطلاب في مسابقة القرآن الكريم، التي تبدأ بعد غدا السبت، وذلك تيسيرا على الطلاب وذويهم، حيث كانت تجرى الاختبارات بمدينة الخارجة، والتي تبتعد بنحو ٥٠٠ كيلو عن مدينة الفرافرة، و ٢٠٠ كيلو عن مدينة الداخلة .. ومن المقرر قيام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، بإعادة تشكيل اللجان غدا الجمعة، وتوزيعها وفقا للقرار الجديد استعدادا لبدء موسم الامتحانات.

دوت الخليج انعقاد لجنة لاختبار الطلاب في مسابقة القرآن الكريم بمدينة الداخلة وأخرى بمدينة الفرافرة جاء قرار الإمام الأكبر، استجابة لطلب النائبين تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، ومحمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ، بعدما ازدادت استغاثات أولياء أمور ٩٠٠ طالب من أبناء مدينتي الداخلة، والفرافرة بالوادي الجديد، للنائبين اللذين تحركا علي الفور، وتم التواصل مع قيادات الأزهر الشريف، حتي صدر القرار الذي يوفر المشقة وعناء السفر عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم. تحقيق الراحة الكاملة لأبناء الأزهر الشريف من جانبهما وجه النائبان تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، ومحمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعهد الأزهرية، والدكتور أحمد عبدالعظيم مدير منطقة الوادي الجديد الأزهرية ، علي تعاونهم الكامل لتحقيق الراحة الكاملة لأبناء الأزهر الشريف، ورفع المشقة وعناء السفر، عنهم وأسرهم، لافتين إلى أن الأزهر الشريف، بقيادته الواعية يثبت دائما أنه دولة الوسطية والتبسيط عن العباد.

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