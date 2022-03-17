/686327/برعاية-النائب-شحاته-أبو-زيد--إقامة-معرض-الاسرة-المصرية-بأطفيح-بالجيزة

في ظل سعي الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وفي إطار الدور المجتمعي للنائب شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، اقيم معرض الأسرة المصرية تحت رعاية ومتابعة النائب شحاته أبو زيد وذلك بالتعاون والتنسيق بين أمانة أطفيح بحزب مستقبل وطن و أمانه المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الجيزة... وذلك بقرية صول وقد شهد المعرض إقبالا وتزاحما كبيرا من قبل المواطنين.

دوت الخليج

برعاية النائب شحاته أبو زيد .. إقامة معرض الاسرة المصرية بأطفيح بالجيزة

وأكد النائب شحاته أبو زيد، أن التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والثقافي والتوعوي أمر مهم ويتماشي مع سعي الدولة للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، مشيدا بمعرض الأسرة المصرية والقائمين عليه وما قدموه من جهود كبيرة من أجل مساندة الأسر الاولى بالرعاية وتوفير السلع بأسعار مناسبة بعيد عن جشع بعض التجار .

أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أطفيح

وقدم أبو زيد الشكر، لقيادات أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أطفيح ولأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأمانة الوحدة الحزبية بقرية صول ، مشددا على ضرورة إقامة هذا المعرض في فترات متقاربة استكمالا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضيط الاسعار ومنع التلاعب بالاسواق .

واختتم أبو زيد بالتأكيد على أهمية التوسع في إقامة المعارض، بخاصة في المواسم والأعياد وتقديم المنتجات بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل، مؤكدا أن الهدف رفع العبء عن الأسرة المصرية مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين.