/686325/التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-فاركو-و-البنك-الأهلي-فى-الدوري-المصري

انتهت أحداث مباراة البنك الأهلي ضد فاركو، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي إقيمة في تمام الساعة الثالثة عصراً، بنتيجة 2/2 .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأنتهت احداث المباراة بتعادل الفريقين لهدفين لكل منهم ، فى المباراة التي إقيمة في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الدوري المصري، حيث أحرز محمود حمادة هدف عن طريق كرة عرضية ابعدها الدفاع واطلق تسديدة قوية في شباك الزنفلي.

دخل فريق فاركو اللقاء فى الظهور الأول لمدربه الجديد البرتغالى نونو ألميدا الذى تولى المهمة بعد توجيه الشكر لمجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق وجهازه المعاون، بعدما فاز كفر الشيخ على نظيره فريق فاركو الصاعد حديثا للدورى بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الدور الـ 32 من كاس مصر هذا الموسم، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

تشكيل فاركو ضد البنك الأهلي

فى حراسة المرمي: محمد صبحي

في خط الدفاع: جيفرسون ينكادا – أحمد مودي – رامي صبري – جابر كامل

في خط الوسط: محمود عماد- محمود حمادة – كينجلسي سوكاري

في خط الهجوم: شكري نجيب – رزقي حمرون – أحمد شريف

فى حراسة المرمي: محمود الزنفلي

في خط الدفاع: أمير مدحت – أحمد ياسين – عاصم صلاح – أسامة إبراهيم

في خط الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد – محمود حامد – إسحاق يعقوبو

في خط الهجوم: محمود بسيوني – ناصر ماهر

وتعد تجربة فاركو هي الثانية لـ عبد العاطي في الدوري الممتاز بعدما سبق أن قاد أسوان للتأهل للدوري الممتاز موسم 2019-2020 ورحل بعد نهاية الدور الأول من قيادة الفريق.

نتيجة مباراة فاركو والإسماعيلي

تعادل الإسماعيلي مع نظيره فاركو بدون أهداف على ستاد “الإسماعيلية”، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وهاجم بشراسة وأضاع أكثر من كرة عن طريق أحمد مدبولي وجان موريل الذي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدراويش.

في المقابل هدد فاركو مرمى الإسماعيلي من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة عليهم ولكن تألق محمد فوزي وحافظ على نظافة مرماه، لينتهي الشوط الأول المثير بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة رقم 5 في المركز الأخير في موسم هو الأسوء للدراويش، بينما أصبح فاركو يمتلك 16 نقطة بالمركز السابع.