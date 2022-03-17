/686324/النشرة-الفنية-سارة-نخلة-تتراجع-عن-مهاجمتها-لشيرين-عبد-الوهاب-اورتيجا-يودع-والدته-وفاة-البلوجر-السعودية-ساز-المشهورة

يحرص موقع دوت الخليج على رصد أهم الأخبار من خلال النشرة الفنية، اليوم الخميس الموافق 17 مارس الجاري، وذلك خلال السطور التالية.

وفاة ساز المشهورة

أعلنت وسائل الإعلام السعودية عن وفاة البلوجر السعودية الشهيرة ساز القحطاني، مساء الأربعاء 16 مارس، والتي اشتهرت بلقب ساز المشهورة وذلك عن عمر ناهز 22 عامًا، وقيل أنها توفيت نتيجة إصابتها بمرض العضال وآخرين قالوا أنها توفيت بعد تعرضها لحادث سير أليم.

وفاة والدة اورتيجا

رحلت عن عالمنا منذ قليل والدة مغني المهرجانات أورتيجا، وأعلن خبر الوفاة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي. وأعلن مؤدي المهرجانات أورتيجا منذ قليل عن وفاة والدته، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: “البقاء لله أمي في ذمة الله ".

رسالة دينا الشربيني الغامضة

كما شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو جديد لها أثارت به ضجة كبيرة منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشرت الفنانة دينا الشربيني مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت دينا الشربيني في الفيديو هي ترقص وتغني على أنغام أغنيه ويجز وهي البخت، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

وجاءت التعليقات تتساءل هل تقصد الفنان عمرو دياب حيث قال أحد المتابعين: “يا عمرو يا دياب تعالى شوف الناس هنا بتلقح عليك”، بينما قال آخر: “قمر وحلو التلميح”، وغيرها من التعليقات التي جاءت تتغزل بها وتهنئها بعيد ميلادها.

سارة نخلة تتراجع عن هجومها لشرين عبد الوهاب

فاجئت الفنانة سارة نخلة متابعيها وجمهورها بحذفها بوست هجومها على الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك عقب تعرضها لانتقادات كثيرة، بعد نشرها صورة شيرين عبد الوهاب تبكي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وكانت سارة نخلة كتبت عن شيرين عبد الوهاب بموقع التواصل الاجتماعي: “بقت مقرفة أوي بصراحة، مافيش مبررر لكل دا، ربنا أداها مال وعيال، ونجاح.. ماحدش بياخد كل حاجة، تسكت بقا وتهمد، بجد مستفزة أوي، كنت بحبها أوي بس بقت مقرفة ومريبة”.