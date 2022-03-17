/686321/ويجز-ليس-الأول-نجوم-أثاروا-الجدل-بسبب-ملابسهم-الغريبة

مازال مطرب الراب ويجز يتعرض لانتقادات وهجوم كبير خلال اليومين الماضيين بعد ظهوره في حفله بموسم الرياض بسبب ملابسه.

دوت الخليجيرصد نجوم أثاروا الجدل بملابسهم الغريبة

إطلالة ويجز الغريبة

أثار ويجز ضجة وجدلا كبيرًا بسبب إطلالته الغريبة بحفله على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ الترفيهي.

ولم يكن ويجز الأول أو الوحيد الذي يثير الجدل بإطلالته وملابسه الغريبة على المسرح حيث سبقه عدد من الفنانين.

عمرو دياب

تعرض الفنان عمرو دياب لانتقادات كثيرة في مجموعة من حفلاته بسبب ملابسه الغريبة التي وصفها البعض بالملابس الداخلية، واتضح أن بعض هذه الملابس تنتمي بالماركات العالمية، ويبلغ سعره 200 يورو.

سعد لمجرد

يعتبر الفنان المغربي سعد المجرد من أكثر الفنانين الذين ظهروا بملابس غريبة ويرجع ذلك لثقافته التي تختلف عن المصريين.

وكانت آخر إطلالاته الغريبة في يناير الماضي حيث ارتدى ملابس تشبه الفستان النسائي، مما عرضه لانتقادات واسعة.

حسن أبو الروس

أما الفنان حسن أبو الروس أثار ضجة وجدلا كبيرًا أثناء تواجده في الجونة، حيث ظهر أكثر من مرة يرتدي ملابس غريبة، وصف أحد المتابعين ملابسه بالفستان.

أحمد داش

ومن جانبه الفنان الشاب أحمد داش ظهر بإطلالة غريبة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهر مرتديًا بنطلون ملون،ووصفه المتابعين بأنه مسكوب عليه دهانات.

محمد رمضان

ويتعرض الفنان محمد رمضان دائمًا للانتقادات والهجوم بسبب ملابسه في حفلاته الغنائية على المسرح مما عرضه في بعض الأحيان لأزمات مع نقابة المهن الموسيقية.

محمد حماقي

وينضم للقائمة أيضًا الفنان محمد حماقي الذي أثار الجدل على غير عادته حيث جاء ذلك أثناء وجوده كعضو لجنة تحكيم بأحد برامج اكتشاف المواهب the voice حيث ظهر مرتديًا “بلوفر“ ممزق من أماكن مختلفة.

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هاني شاكر عن انتقاده لإطلالة ويجز: «رأيي الشخصي بعيدًا عن النقابة»

وفي سياق متصل كان الفنان هاني شاكر أعرب عن رأيه في إطلاله ويجز وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: تعليقاً علي الرأي اللي قلته أمس عن ويجز ومظهره الأخير، أكرر وأكد أن ده رأيي الشخصي بعيداً عن النقابة.. وهذا لمن اختلط عليه الأمر.