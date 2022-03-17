أخبار مصرية

ويجز ليس الأول.. نجوم أثاروا الجدل بسبب ملابسهم الغريبة

0 نشر
ياسمين حمادة 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

/686321/ويجز-ليس-الأول-نجوم-أثاروا-الجدل-بسبب-ملابسهم-الغريبة

مازال مطرب الراب ويجز  يتعرض لانتقادات وهجوم كبير خلال اليومين الماضيين بعد ظهوره في حفله بموسم الرياض بسبب ملابسه.

دوت الخليجيرصد نجوم أثاروا الجدل بملابسهم الغريبة

إطلالة ويجز الغريبة

أثار ويجز ضجة وجدلا كبيرًا بسبب إطلالته الغريبة بحفله على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ الترفيهي.

ولم يكن ويجز الأول أو الوحيد الذي يثير الجدل بإطلالته وملابسه الغريبة على المسرح حيث سبقه عدد من الفنانين.

c042ae35a5.jpg

عمرو دياب

تعرض الفنان عمرو دياب لانتقادات كثيرة في مجموعة من حفلاته بسبب ملابسه الغريبة التي وصفها البعض بالملابس الداخلية، واتضح أن بعض هذه الملابس تنتمي بالماركات العالمية، ويبلغ سعره 200 يورو.

1837e06fde.jpg

سعد لمجرد

يعتبر الفنان المغربي سعد المجرد من أكثر الفنانين الذين ظهروا بملابس غريبة ويرجع ذلك لثقافته التي تختلف عن المصريين.

وكانت آخر إطلالاته الغريبة في يناير الماضي حيث ارتدى ملابس تشبه الفستان النسائي، مما عرضه لانتقادات واسعة.

 

f9c77c4c21.jpg

حسن أبو الروس

أما الفنان حسن أبو الروس أثار ضجة وجدلا كبيرًا أثناء تواجده في الجونة، حيث ظهر أكثر من مرة يرتدي ملابس غريبة، وصف أحد المتابعين ملابسه بالفستان.

ca307d0be2.jpg

أحمد داش

ومن جانبه الفنان الشاب أحمد داش ظهر  بإطلالة غريبة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهر مرتديًا بنطلون ملون،ووصفه المتابعين بأنه مسكوب عليه دهانات.

 

c856806124.jpg

محمد رمضان

ويتعرض الفنان محمد رمضان دائمًا للانتقادات والهجوم بسبب ملابسه في حفلاته الغنائية على المسرح مما عرضه في بعض الأحيان لأزمات مع نقابة المهن الموسيقية.

396d168118.jpg

محمد حماقي

وينضم للقائمة أيضًا الفنان محمد حماقي الذي أثار الجدل على غير عادته حيث جاء ذلك أثناء وجوده كعضو لجنة تحكيم بأحد برامج اكتشاف المواهب the voice حيث ظهر مرتديًا “بلوفر“ ممزق من أماكن مختلفة.

 

a60aeb2d35.jpg

اقرأ أيضًا

هاني شاكر عن انتقاده لإطلالة ويجز: «رأيي الشخصي بعيدًا عن النقابة»

وفي سياق متصل كان الفنان هاني شاكر أعرب عن رأيه في إطلاله ويجز وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: تعليقاً علي الرأي اللي قلته أمس عن ويجز ومظهره الأخير، أكرر وأكد أن ده رأيي الشخصي بعيداً عن النقابة.. وهذا لمن اختلط عليه الأمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ويجز ليس الأول.. نجوم أثاروا الجدل بسبب ملابسهم الغريبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا