تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي سفير إسبانيا لدى القاهرة..وأطفال الشوارع في ورشة عمل بالتنسيقة غدا الجمعة ضمن المنصة الحوارية للعدالة الثقافية 

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استمرار لنشاط أعضائها فى العمل السياسي والعام، التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سفير إسبانيا لدى القاهرة، كما تستضيف التنسيقية أطفال الشوارع في ورشة عمل بالتنسيقة غدا الجمعة ضمن المنصة الحوارية للعدالة الثقافية.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي سفير إسبانيا لدى القاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالسفير الإسباني لدى القاهرة، رامون خيل كاساريس، الذي أكد في بداية اللقاء بعد الترحيب والتعرف بوفد التنسيقية، على عمق العلاقات المصرية الإسبانية، وأن مصر بقوة موقعها الجغرافي وتنوعها السكاني تمثل ركيزة الاستقرار في المنطقة.

وقام وفد التنسيقية بالتعريف بها وبطريقة تأسيسها وما تم من إنجاز خلال السنوات الثلاث، وعن الهدف من تأسيسها وعن التنوع الأيديولوجي والسياسي داخل التنسيقية، وأنها جاءت نتيجة لكثير من التجارب الشبابية التي صنعت روابط عززتها المؤتمرات الشبابية وساهمت في خروج التنسيقية التي أصبحت تتبوأ مكانة سياسية مهمة من خلال تواجد ٦ نواب محافظين من أعضائها و٤٨ ممثل عن التنسيقية بالبرلمان المصري بغرفتيه.

وتحدث السفير الإسباني عن الصعوبات التي يواجهها الشباب في إسبانيا في ظل التضخم وقلة فرص العمل، وعن التقارب في التحديات التي يواجهها الشباب المصري والإسباني.

وتناول اللقاء قمة المناخ ٢٧ التي تعقد في مصر، وإمكانية تبادل الخبرات بين الشباب المصري والشباب الإسباني الذي ساهم في نجاح النسخة قبل الماضية من قمة المناخ ٢٥ والتي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتناول اللقاء التمكين للمرأة والشباب في مصر في ظل وجود كوتة للمرأة وللشباب داخل البرلمان الأمر الذي ساهم في وجود جيل من الشباب قادر على مواكبة الأحداث العالمية في ظل المتغيرات الاقليمية، وهذا التمثيل كان لافتا في وفد التنسيقية في وجود نائب محافظ شاب ومعاون وزير شاب وعضوة برلمانية من الشباب، وهذه الكوتة ساهمت في وصول الشباب من الجنسين إلى أماكن نافذة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب وفد التنسيقية عن تقدير العلاقات المصرية الإسبانية وإمكانية التعاون في التبادل الاقتصادي في ظل ما تمثله إسبانيا كونها بوابة عبور لأوروبا، ومصر كونها بوابة إفريقيا، وأن استقرار مصر ساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية في ظل الاضطرابات التي شهدها جنوب البحر المتوسط السنوات الماضية وطرح وفز التنسيقية إمكانية التعاون في تبادل الخبرات بين التنسيقية والكيانات الشبابية المماثلة في إسبانيا وإمكانية التعاون في قطاعات التعليم والتعليم الفني والثقافة.

ضم وفد التنسيقية: محمد موسى، نائب محافظ المنوفية عضو مجلس أمناء التنسيقية، وأميرة صابر، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وأحمد فتحي ومصطفي مجدي، أعضاء التنسيقية.

أطفال الشوارع في ورشة عمل بالتنسيقة غدا الجمعة ضمن المنصة الحوارية للعدالة الثقافية

كما تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا الجمعة ١٨ مارس ورشة العمل الخاصة بمبادرة أطفال الشوارع ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" التي أطلقتها منتديات التنسيقية في موسمها الأول. وخلال الورشة يلتقي كلا من عمران وريم سلطان، المسئولان عن المبادرة، ومعهما مصطفى كريم عضو المنتديات مع أحد الأعضاء الممثلين عن الحكومة وأعضاء من المجتمع المدني وطلاب الجامعات.

وتأتي تلك الورش حيث يلتقي المسئول عن المبادرة ومعه ممثل عن منتديات التنسيقية بممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وعن طلاب الجامعات، لمناقشتهم في القضية المطروحة والاستماع لوجهة نظرهم بهدف الوصول لورقة عمل تحقق الهدف المطلوب.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" باعتبارها نتائج فاعليات الموسم الأول للمنتديات، والتي تتناول ٤ محاور ضمن ملف العدالة الثقافية وهي محور تطوير قصور الثقافة ومحور محو الأمية ومكافحة الإدمان، ومحور أطفال بلا مأوى" أطفال الشوارع". ويتم الانتهاء من المحاور الأربعة على مرحلتين، الأولى عبر ورش عمل يشارك فيها عدد من المهتمين من داخل المنتديات بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين من خارج أعضاء التنسيقية، وذلك للوصول لمخرج يحقق الهدف المطلوب.

أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن حلقات نقاشية مع شخصيات أكثر تخصصاً كممثلين من الجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية والمجتمع المدني بهدف الوصول لصيغة مثلى للمحور محل النقاش.