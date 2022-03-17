بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة «صور»

غادرت بعثة الزمالك القاهرة منذ قليل مطار القاهرة متجهين إلى أنجولا، لمقابلة بترو أتليتكو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر لاعبي الزمالك في حالة تركيز قبل السفر إلى أنجولا بماوجهة بترو أتليتكو، ويرأس البعثة علاء مقلد عضو مجلس الإدارة.

وودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا رسمياً بعد خسارته الاخيرة أمام الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة، في المقابل فاز بترو أتليتكو على ساجرادا ليضمن تأهله بجانب الفريق المغربي، الذان حسموا التأهل قبل أخر جولتين.

ويسعى الزمالك لتصحيح المسار تحت قيادة فيريرا بعد سلسلة من النتائج السلبية الأخيرة، وعلى أثارها خرج الفريق من ادوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع نقطة واحدة.

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تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.

غياب محمود علاء

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.