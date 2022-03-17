/686316/الداخلية-تواصل-حملاتها-الأمنية-للتصدى-لظاهرة-حجب-السلع-عن-التداول-بالأسواق-فيديو

دوت الخليج

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من القضايا فى هذا الأطار.

جهود الداخلية فى ملاحقة محتكرى السلع الغذائية خلال الـ24 ساعة الماضية

هذا ورصد الفيديو المشار اليه في السابق إلى جهود الداخلية في ملاحقة محتكري السلع، بحملاتها اليومية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (103) قضايا تموينية بمضبوطات أكثرمن (984 ) طن مواد غذائية وغير غذائية.

ومن خلال الفيديو تم ضبط أكثر من (110) أطنان سلع غذائية (دقيق، زيت طعام، سكر، أرز"، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعمة، تم ضبط (2) طن دقيق مدعم، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية، تم ضبط ما يزيد عن (611) طنا، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط (86) طن حديد تسليح.

ضبط (1331) قضية تموينية متنوعة

كما تم ضبط (1331) قضية تموينية متنوعة من بينهم (12) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (أكثر من 110 أطنان سلع غذائية)، و(2) قضية حجب مواد بناء بإجمالى مضبوطات (86 طن "حديد تسليح")، و(2) قضية بيع بأزيد مواد بناء بإجمالى مضبوطات (بأكثر من 173 طن)، و(5) قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (2 طن – 150 أسطوانة)، و(82) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات (أكثر من 611 طن – 1270 رغيف - 14 إسطوانة) بإجمالى مضبوطات (أكثر من 983 طن – 164 إسطوانة – 1270 رغيف) كان أبرزها ضبط (255 طن أعلاف حيوانية) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة)، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (170 طن سلع غذائية "مكرونة") بالشرقية

وفي محافظة الشرقية تم الاعلان عن ضبط (170 طن سلع غذائية "مكرونة") منتج نهائى لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (171 طن مواد بناء "حديد تسليح - أسمنت - جبس") بدون مستندات تم تخزينها لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص).

ضبط (110 طن أعلاف حيوانية) بالمنوفية

وتمكنت الجهود ايضا في محافظة المنوفية، من ضبط (110 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول – 5000 عبوة شكائر فارغة معدة للتعبئة)، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وضبط (4 طن لحوم وكبدة مُجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية).