قائمة إنجلترا لمواجهتي سويسرا وكوت ديفوار ودياً

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أعلن جاريث ساوثجت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة فريقه لمواجهتي سويسرا وكوت ديفوار ودياً قبل خوض منافسات نهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتلتقي إنجلترا في البداية بمنتخب سويسرا يوم 26 مارس، ثم كوت ديفوار يوم 29 مارس، استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في نهاية العام الجاري. قائمة إنجلترا لمواجهتي سويسرا وكوت ديفوار: حراسة المرمى: جوردان بيكفورد “إيفرتون” – نيك بوب “بيرنلي” – آرون رامسدال “أرسنال”. خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد “ليفربول” – كونور كوادي “ولفرهامبتون واندررز” – مارك جويهي “كريستال بالاس” – ريس جيمس “تشيلسي” – هاري ماجواير “مانشستر يونايتد” – تيرون مينجز “أستون فيلا” – لوك شو “مانشستر يونايتد” – جون ستونز “مانشستر سيتي” – بن وايت “آرسنال”. خط الوسط: جود بيلينجهام “بوروسيا دورتموند” – كونور جالاجر “كريستال بالاس” – جوردان هندرسون “ليفربول” – ماسون ماونت “تشيلسي” – ديكلان رايس “وست هام يونايتد” – جيمس وارد-براوز “ساوثهامبتون”. خط الهجوم: تامي أبراهام “روما” – جاك جريليش “مانشستر سيتي” – فيل فودين “مانشستر سيتي” – هاري كين “توتنهام هوتسبير” – بوكايو ساكا “أرسنال” – إميل سميث رو “آرسنال” – رحيم سترلينج “مانشستر سيتي”. قد تكون هذه النسخة الأخيرة لكريستيانو رونالدو فى دوري أبطال أوروبا، حيث يبلغ صاروخ ماديرا من العمر 37 عاماً، وفريقه، اليونايتد، يحارب بقوة من أجل الحصول على مقعد مؤهل للمشاركة في البطولة بالموسم المقبل. خروج كريستيانو رونالدو من دوري أبطال أوروبا 2018/19 خروج من ربع النهائي أمام أياكس 2019/20 - خروج من دور الـ16 أمام ليون 2020/21 - خروج من دور الـ16 أمام بورتو 2021/22 - خروج من دور الـ16 أمام أتلتيكو مدريد .

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