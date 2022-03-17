/686308/ابتهاج-الطوخي-لـ-تحيا-مصرتوقيع-مذكرة-تفاهم-بين-العدل-والأمم-المتحدة-لحماية-الطفل-خطة-عمل-وطنية-لتعزيز-حقوق-الأطفال

أشادت النائبة ابتهاج الطوخي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل مع صندوق الأمم المتحدة بشأن الحماية القضائية لحقوق الطفل في مصر، مؤكدة أنه توثيق هام لحقوق الطفل والشهود وحماية كامله له وللاسرة .

دوت الخليج

توقيع مذكرة تفاهم من قبل وزارة العدل مع صندوق الامم المتحدة بشان الحماية القضائية لحقوق الطفل

وأكدت الطوخي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن رؤية وزارة العدل لدعم حقوق الطفل وتوفير الحماية القضائية للمتهمين والمجني عليهم والشهود من الأطفال، مضيفة أن تنفيذا للاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر المتعلقة بحقوق الأطفال في مصر.

وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعي أن المذكرة تهدف إلى وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية متعلقة بدعم وتعزيز حقوق الأطفال داخل منظومة العدالة الجنائية، لافتا إلي انة تم التنسيق مع الجهات المعنية الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة وقد تم تفعيل التصالح إيضا التدابير البديلة لسلب حرية الأطفال وفقاً للمواثيق الدولية ونصوص الدستور ايضا القانون المصري وتهدف إلى تنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الأطفال المتهمين أو المجني عليهم والشهود من أجل تنمية المهارات والمعارف وكيفية التصدي للمشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتة الي إنشاء محاكم نموذجية لمحاكمات الطفل بعدة محافظات على مستوي الجمهورية.

أشارت النائبة ابتهاج الطوخي أن المذكرة تضمنت التفاهم وقامت لجنة تنسيقية برئاسة وزارة العدل متابعة أنشاء تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال من خلال تنظيم مؤتمر للجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بعدالة الأطفال وتم توقيع مذكرة التفاهم اتساقا مع سياسة الدولة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.