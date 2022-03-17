/686306/درة-يتفقد-مشروع-محطة-مياه-المعابدة-الجديدة

تفقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب الصرف الصحي بأسيوط و الوادي الجديد ، مشروع إنشاء محطة مياه المعابدة الجديدة بمركز أبنوب بطاقة 31 ألف م٣/ يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٢٠ مليون جنيهاً لخدمة مركز ابنوب ، ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصري والتى استهدفت انشاء وتوسعات عدد 6 محطات مياه مرشحة كبرى بمحافظة أسيوط بمراكز (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح).

دوت الخليج

أكد "رئيس الشركة" أثناء الجولة التفقدية على أهمية الإلتزام بالجدول الزمني لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المتفق عليها مع مراعاة حتمية الاستعانة بكافة مهمات السلامة والصحة المهنية التى تحمى العاملين من أى مخاطر قد تلحق بهم في بيئة العمل.

المتابعة الدورية لموقع العمل بصورة حية لحصر أهم المعوقات ومواجهة مستجدات العمل

وشدد " دررة" أثناء جولة المرور بأهمية المتابعة الدورية لموقع العمل بصورة حية لحصر أهم المعوقات ومواجهة مستجدات العمل أولاً بأول دون الإخلال بالجدول الزمني المعد لنهو الأعمال التنفيذية للمشروع مع أهمية مطابقة المعدل التنفيذي للأعمال على أرض الواقع مع المقررالوصول إليه في الجدول الزمنى طبقا لمضي كل فترة زمنية لزيادة معدل الإنجاز وتلاشى أى تعارض يحول دون نهو الأعمال وتحقيق الاستفادة المرجوة من 31 ألف م٣ مياه تنتجها المحطة بصفة يومية لخدمة ما يزيد عن 100 ألف مستفيد من أبناء مركز ابنوب