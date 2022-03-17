/686313/خبير-أقتصادى-يشيد-بالإجراءات-الاستباقة-التى-تتخذها-الدولة-المصرية-فى-مواجهة-الأزمات-العالمية

أشاد كريم العمدة، خبير اقتصادى، بنجاح الدولة المصرية فى التصدى لموجة غلاء الأسعار والأزمة الحالية التى يشهدها العالم، مؤكدا على أن القيادة السياسية المصرية تعاملت مبكرا مع الأزمة من خلال أتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والاستباقة.

دوت الخليج

استراتيجية الدولة المصرية لمواجهة الأزمات العالمية

وأوضح كريم العمدة، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة أكسترا نيوز، أن الدولة المصرية بدأت تتبنى استراتيجية الإجراءات الاستباقية والاحترازية فى التعامل مع الأزمات منذ عام 2020، حيث قامت الدولة فى هذا الوقت بأتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع عدة أزمات متوقعة والتى بدأت بجائحة فيروس كرورونا، ثم أزمة التغييرات المناخية والأمطار والسيول وأنتهت بالحرب الأوكرانية-الروسية والتضخم العالمى.

وأضاف أن الأليات التى تعمل بيها الدولة المصرية لمواجهة الغلاء وضبط الأسعار فى الأسواق هى أليات ليست وليدة اللحظة، ولكن تلك الأليات تعكس الجهود التى بذلتها القيادة السياسية على مدار الاعوام الماضية، مؤكدا على أن الدولة المصرية ليس لديها أزمة فى توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين مثلما يحدث حاليا فى دول العالم من نقص فى السلع الأساسية.

جهود الدولة المصرية لضبط الأسعار وتوفير السلع فى الأسواق

وأشاد بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن وجود مخزون استراتيجى أمن لكافة السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 4 أشهر ،بالأضافة الى جهود الدولة من أجل التوسع فى الأراضى الزراعية وتنمية القدرة الزراعية ، مؤكدا على أهتمام الدولة بأحتياجات المزارعين والفلاحين المصريين وتشجيعهم على زراعة وتوريد القمح.

وأكد على أهمية القرارات التى أتخذها الرئيس السيسى فى الأيام الماضية بشأن تسعيرة الخبز الحر وتحديد حافز في سعر توريد القمح، مؤكدا على أن إجراءات الضبط وكثرة منافذ البيع ستؤدى الى استقرار فى الأقتصاد وتمنع وجود سوق موازي أو سوداء للسلع. كما أشار الى أنه بالفعل شهدت الأقتصاد المصرى فى الأيام الماضية حالة استقرار وأنخفاض فى أسعار بعض السلع.