سليمان محمد رئيسا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة الأزهر اختيار الدكتور سليمان محمد سليمان، أستاذ ورئيس أقسام جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة السابق، رئيسا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال.





تدرج رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال الجديد، فى التعليم الطبى وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1985 م، عين طبيبا مقيما بقسم جراحة الأطفال، وحصل على درجة الماجستير فى الجراحة العامة عام 1990 م، وعين مدرسا مساعدا بقسم جراحة الاطفال عام 1991 م، ثم استكمل مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة الدكتوراة فى الجراحة العامة عام 1996 م، وعين مدرسا بقسم جراحة الاطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة فى عام 1996 م، وبعد سنوات رقى لدرجة أستاذ مساعد فى عام 2001 م.

وفى عام 2006 حصل على درجة الأستاذية وهى أعلى درجة علمية فى مجال الجراحة العامة، بعد ذلك صدر قرار فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتكليفه رئيسا لقسم جراحة الأطفال فى الفترة من 2016 إلى 2020 م، أسس رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال مدرسة علمية متميزة فى مجالات جراحات الأطفال داخل مصر وخارجها، حيث أشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية " ماجستير - دكتوراة" بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وأيضا له إسهامات علمية متميزة من خلال المشاركة فى العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى ذلك تولى رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال منصب مقرر اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين لجراحة اطفال الأزهر منذ انشائها فى عام 2017 م، وحتى الآن، بجانب ذلك كان سليمان عضوا فى جمعية جراحة الاطفال المصرية عام 1990 م، ثم انضم إلى مجلس إدارة الجمعية فى عام 2016 م، ثم تولى منصب نائب رئيس الجمعية عام 2020م، اعقب ذلك اختياره رئيساً للجمعية للعام 2022 م.

يذكر أن الجمعية المصرية لجراحة الأطفال تضم فى عضويتها أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى أطباء مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والتأمين الصحى.