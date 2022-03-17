عاجل- الصقيع يضرب من جديد.. الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت موجودة شديدة البرودة؛ استمرت لعدة أيام وانخفضت على إثرها درجة الحرارة وصلت على القاهرة 14 درجة وكسرت حاجز 10 درجات ليلًا.





وأوضحت فى بيانها، مساء اليوم، إنه من اليوم ولعدة أيام مقبلة تشهد البلاد تحسن كامل فى الأحوال الجوية وارتفاع فى درجات الحرارة وهدوء فى سرعة الرياح، كما تظهر الشبورة المائية فى فترات الصباح الباكر. وحذرت الأرصاد بعدم الانخداع فى الارتفاع المؤقت لأنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة باردة أخرى بداية من يوم الإثنين المقبل 21 مارس، وتستمر لعدة أيام أخرى.

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