محافظ الشرقية يوجه برفع الوعى السياحى لدى الطلبة لتعزيز روح الانتماء

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أهمية رفع الوعى الأثرى والسياحى لدى الطلبة بتعريفهم بالحضارة المصرية والآثار والتراث، والمقومات السياحية التى تتمتع بها مصر مما يسهم فى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمقاصد والمنتجات السياحية المختلفة وتعزيز سلوكهم الإيجابى تجاه المواقع السياحية والآثرية والمحافظة عليها، فضلًا عن تعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، موجهاً بضرورة الاهتمام بنشر الوعى السياحى والأثرى بين أبناء قرى حياة كريمة بمركز الحسينية.





وأشار المحافظ فى بيانه، اليوم الخميس، إلى أن الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية قامت بتنفيذ برنامج الوعى الأثرى والسياحى بالمحافظة تحت عنوان "مصر الحضارة والمستقبل" بالإشتراك مع الإدارة العامة للأثار الفرعونية واليونانية والرومانية ومتحف تل بسطا ومديرية التربية والتعليم يتضمن ندوات توعوية لتنمية الوعى الأثرى والسياحى لطلبة المدارس فضلاً عن تنفيذ ورش حرفية للتعريف بأهم الحرف اليدوية التى تشتهر بها المحافظة ودورات تدريبية للتعرف على اللغة المصرية القديمة.

بدورها أوضحت مديرة مكتب الهيئة الإقليمية لـ تنشيط السياحة بالشرقية رشا حسن، أنه تم إطلاق أولى فعاليات برنامج تنمية الوعى الأثرى والسياحى بالمحافظة بتنظيم ندوات تحت عنوان "برنامج الأثرى الصغير" بمدرسة طلبة عويضة، ومدرسة عبد العزيز على، تلاها تنظيم ندوة لتنمية الوعى الأثرى بمدرسة سعود البحرية الابتدائية بقرية سعود بمركز الحسينية وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بوضع قرى مشروع حياة كريمة ضمن أولويات برنامج تنمية الوعى السياحى لإبراز المشروعات القومية ودروها فى التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.

وفى سياق آخر، أكد محافظ الشرقية بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها بالمرور المفاجئ على المدارس بنطاق المحافظة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية والتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدارسهم والتزامهم بمواعيد العمل المحددة، وكذلك متابعة نسبة الحضور لهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين منهم.

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بأى إهمال او تقصير وخاصة بقطاع التعليم حرصاً على مصلحة الطلاب، والاستمرار فى شن الحملات المفاجئة لضبط منظومة العمل بالمدارس.