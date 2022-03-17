محافظ الجيزة يكرم عددا من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة (صور)

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وأكد راشد، خلال الاحتفالية التى نظمتها محافظة الجيزة، أن أهالى وأسر الشهداء لهم كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذويهم من تضحيات من أجل رفعة الوطن، معربا عن اعتزازه بالمشاركة فى تكريم أسر أولئك الأبطال تقديرا وتخليدا لذكراهم بعد أن قدموا المثل والقدوة فى الانتماء والاعتزاز والدفاع عن تراب الوطن.
وأضاف محافظ الجيزة أن نيل الشهادة شرف يسعى إليه جميع أفراد القوات المسلحة والشرطة وسيذكر التاريخ أن شهداء مصر الأبرار قد ضحوا بدمائهم الذكية من أجل حماية الوطن.
وشمل أسماء الشهداء الذين تم تكريم أسرهم: الشهيد العقيد أحمد شحاتة عبدالمقصود، والشهيد المقدم إيهاب لطفى محمد أحمد، والشهيد عريف محمد راشد سعد راشد، والشهيد جندى صابر عبد الحكيم جابر، والشهيد جندى رامى إبراهيم عبدالصادق.
ومن شهداء الشرطة " الشهيد الرائد محمد فاروق نصر الدين، الشهيد الرائد إسلام على عبد الحميد، الشهيد الرائد أحمد سعيد محمود، الشهيد أمين شرطة عمرو عزت عباس، الشهيد مجند محمود حنفى محمد.
حضر الفاعلية هند عبد الحليم نائب المحافظ وعلاء بدران السكرتير العام، المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، واللواء دكتور خالد فوزى وكيل الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة.
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