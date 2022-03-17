/686266/الأرصاد-تزف-بشرى-سارة-بشأن-تحس-الاحوال-الجوية-خلال-الأيام-القادمة

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن الاحوال الجوية بالتزامن مع التحسن التدريجي الذي تشهده جمهورية مصر العربية، منوهة أن فصل الربيع سيبدأ يوم 21 مارس، ويوجد الآن تحسن تدريجي بشان ارتفاع درجات الحرارة.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحك مصري، المذاع عبر الفضائية المصرية منوهة أنه بداية من اليوم سوف نشهد الارتفاع التدريجي واتضح ذلك من خلال سطوح الشمس بكافة مناطق الجمهورية الجديدة.

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن تحس الاحوال الجوية خلال الأيام القادمة

ونوهت الدكتورة منار غانم أن البلاد تتعرض لمرتفع جوي بطبقات الجو العليا، وهو الامر الذي يؤدي الى وجود استقرار في الاحوال الجوية.

الجو خلال فترات النهار سوف يكون معتدل على السواحل الشمالية

وتابعت الدكتورة منار غانم الى أن الجو خلال فترات النهار سوف يكون معتدل على السواحل الشمالية و محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، كما سيكون دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

واستطردت عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الاجواء تشهد استقرار بشأن ارتفاع درجات الحرارة،حيث تصل على القاهرة الكبري يوم الأحد إلى 22 درجة مئوية.

فرص سقوط للامطار

وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يوجد فرص سقوط للامطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، مطالبة من المواطنين بضرورة عدم التخفيف وارتداء الملابس الشتوية.