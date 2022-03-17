/686272/وزير-القوي-العاملة-يتابع-أسباب-حادث-حريق-مطعم-بالغربية

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، تقريرا عاجلا من مديرية القوي العاملة بالغربية بشأن حادث حريق ضخم أدى إلى انفجار اسطوانة غاز منزلية داخل أحد المطاعم بمركز السنطة، والذي نتج عنه مصرع 4 حالات منهم مالكة المطعم ، وإصابة زوجها، وجاري التعرف على حجم الخسائر التي تكبدها المطعم.

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وشدد سعفان، علي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق المتوفين والمصابين، وإبلاغ أسر المتوفين خالص العزاء ومتابعة حالة المصاب أولا بأول وابلاغهم تمنياتنا بالشفاء العاجل.

وزير القوي العاملة يتابع أسباب حادث حريق مطعم بالغربية

وأوضح وكيل مديرية القوي العاملة بالغربية ياسر عيد، أنه تم تشكيل لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية ببسيون ، وتم الانتقال الفوري لمكان المطعم لبحث نتائج الحريق وعما حدث بموقع الحادث، حيث بين التقرير أن المنشأة تحت التجهيز ولم يتم إدارتها وتشغيلها على أرض الواقع من ناحية الإنتاج والبيع ، وكل المعدات جديدة لم تستعمل من قبل.

الحادث أسفر، عن مصرع صاحبة المطعم إيمان محمد السيد جاد، وابنها عصام عبد الستار عصام الشرقاوي، وابنتها صفاء عبد الستار عصام الشرقاوي ، وجارتها ناهد كامل أحمد العبيط ، وأصيب الزوج عبد الستار عصام الشرقاوي بإصابة من الدرجة الأولى.

وتابع وكيل المديرية في تقريره، للوزير إلي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات الحادث الجسيم طبقا للقانون ودليل الإجراءات، فضلا متابعة الإجراءات الطبية للمصاب الذين يتلقى العلاج في أحد مستشفيات المحافظة ، وأسفر الحادث عن خسائر مادية قدرت بإجمالي 30 ألف جنيه تقريباً من المعدات والأدوات الموجودة داخل المحل مما أدي إلى إنهاء النشاط وإزالة مقوماته.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين:"إن الوزير سبق وأن كلف وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية بمجرد علمه بالحادث بالانتقال الفوري إلى المحل المذكور؛ لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع بالمنشأة وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.