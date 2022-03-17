/686311/متحدث-الزراعة-الوزارة-تطلق-منافذ-متحركه-لتوفير-السلع-الاساسيه-بأسعار-مخفضه

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعه ان الوزارة كان لها السبق فى تنفيذ تكليفات الرئيس بخصوص محاربة الغلاء وضبط الاسعار فى الاسواق حيث تبنى وزير الزراعه مبادرة قائمه على توفير السلع الغذائيه من المزارع التابعه لوزارة الزراعه الى المواطنين مشيرا ان هذا يعطى مؤشر جيد بأن تكون الاسعار مخفضه من قبل المواطن المصرى.

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واكد صالح عبر لقائه على برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناه الاولى على اننا نستطيع توفير الغذاء للمواطنين طوال العام من خلال منافذنا مؤكدا ان لدينا 171 منفذ يعمل على توفير السلع الغذائيه للمواطنين فى كل المحافظات، حيث تمت اضافه كميات اضافيه للمعروضات وبأسعار تنافسيه وبسعر مخفض وبجودة عاليه.

متحدث الزراعة: الوزارة تطلق منافذ متحركه لتوفير السلع الاساسيه بأسعار مخفضة

اشار صالح ان لدينا 21 منفذ متحرك سوف يبدا تجهيزه فى جميع المحافظات بالتنسيق مع السادة المحافظين لتوفير السلع الغذائيه للمواطنين ويتمركز فى الشوارع العامه والمناطق ذات الكثافه السكانيه

توافر كافه السلع الغذائية

نوه صالح ان الاسعار التى تم اطلاقها من خلال المنافذ تكون بأسعار مخفضه حيث سعر كرتونه البيض 52 جنيه تختلف عن الاسواق الاخرى ومتوافر لدينا كافه السلع الغذائيه من لحوم وبطاطس وطماطم وبالتالى كل هذه المنتجات متوفرة فى وزارة الزراعة.