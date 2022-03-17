مسلسلات شهر رمضان 2022.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل انحراف

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يشارك في سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، عمل درامي بعنوان «انحراف»، يخوض بطولته الفنانة الكبيرة روجينا، بجانب عدد من النجوم الآخرين.

دوت الخليج يرصد التفاصيل الكاملة لمسلسل انحراف المقرر عرضه في رمضان 2022

يتكون مسلسل «انحراف»، من 5 حلقات فقط، وفقا لما صرحت أحد أبطاله في تصريحات صحفية، وتدور قصته في إطار إجتماعي، ومن المقرر عرضه على قناة النهار دراما مع بداية الماراثون الرمضاني 2022.

أبطال مسلسل انحراف

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانة روجينا، الفنان أحمد صفوت ومحمد لطفي وويزو وسميحة أيوب، وقام بكتابة السيناريو مصطفى شهيب ويخرجه رؤوف عبد العزيز.

الترويج لمسلسل انحراف

الجدير بالذكر، أنه لم يتم الترويج لمسلسل انحراف بشكل كبير كالاعمال الدرامية الأخرى التي من المقرر عرضها ضمن مسلسلات رمضان 2022، وكان أول المروجين لهذا العمل، الفنانة رانيا محمود ياسين، إذ نشرت مجموعة من البوسترات عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قاىلة: «مسلسل انحراف، رمضان 2022، ربنا يكرمنا باذن الله يارب، نجاح كبير بفضل كرمه باذن الله».

هذا وتشارك روجينا أيضا في السباق الرمضاني بمسلسل خليجي مصري بعنوان «كيد حريم»، يجمع بين اللهجة المصرية والسعودية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى.

وتجسد روجينا من خلال الأحداث دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها، فتوافق في النهاية وتبدأ المواقف الكوميدية في حياتهما.

روجينا في مسرحية يا ألعب يا أغلى

من ناحية اخرى، تشارك روجينا في مسرحية جديدة بعنوان «يا ألعب يا أغلس» التي تعرض في موسم الرياض السعودي، ويجمع العمل عدد من نجوم الفن ونجومه مسرح مصر إذ يتولى الفنان أشرف زكي إخراجها، أم عن التمثيل فيخوضه كلا من روجينا، ومصطفي خاطر، وأحمد رزق، وحمدي الميرغني، وويزو، و محمد ثروت، وغيرهم.