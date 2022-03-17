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تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا الجمعة ١٨ مارس ورشة العمل الخاصة بمبادرة أطفال الشوارع ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" التي أطلقتها منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

دوت الخليج

أطفال الشوارع في ورشة عمل بالتنسيقة غدا الجمعة ضمن المنصة الحوارية للعدالة الثقافية

وخلال الورشة يلتقي كلا من عمران وريم سلطان، المسئولان عن المبادرة، ومعهما مصطفى كريم عضو المنتديات مع أحد الأعضاء الممثلين عن الحكومة وأعضاء من المجتمع المدني وطلاب الجامعات.

وتأتي تلك الورش حيث يلتقي المسئول عن المبادرة ومعه ممثل عن منتديات التنسيقية بممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وعن طلاب الجامعات، لمناقشتهم في القضية المطروحة والاستماع لوجهة نظرهم بهدف الوصول لورقة عمل تحقق الهدف المطلوب.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" باعتبارها نتائج فاعليات الموسم الأول للمنتديات، والتي تتناول ٤ محاور ضمن ملف العدالة الثقافية وهي محور تطوير قصور الثقافة ومحور محو الأمية ومكافحة الإدمان، ومحور أطفال بلا مأوى" أطفال الشوارع".

ويتم الانتهاء من المحاور الأربعة على مرحلتين، الأولى عبر ورش عمل يشارك فيها عدد من المهتمين من داخل المنتديات بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين من خارج أعضاء التنسيقية، وذلك للوصول لمخرج يحقق الهدف المطلوب.

أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن حلقات نقاشية مع شخصيات أكثر تخصصاً كممثلين من الجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية والمجتمع المدني بهدف الوصول لصيغة مثلى للمحور محل النقاش.