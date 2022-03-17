/686305/لن-ننساك-صورة-زياد-إيهاب-تزين-قميص-لاعبي-الأهلي-قبل-لقاء-بيراميدز

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء لاعبي الأهلي فريق 2003 بصورة للراحل زياد إيهاب، على قميص إحماء الفريق قبل مواجهة بيراميدز، وكتب عليها "لن ننساك".

الأهلي وبيراميدز 2003

يلتقي الفريق اليوم الخميس مع ضيفه بيراميدز، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٣ مباراة اليوم وهو يسعى للتعويض بعدما خسر في مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، حيث يبحث الفريق عن فوز جديد في البطولة، لكي يواصل المنافسة على استعادة صدارة الترتيب مجددًا.

موقف الأهلي في بطولة الجمهورية

ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ٤٦ نقطة، جمعها من الفوز في ١٤ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، والخسارة في ٥ مباريات، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى غزل المحلة بسداسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وخسر أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، وفاز على الإسماعيلي بهدفين لهدف، وعلى فاركو بنفس النتيجة، وتعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، وفاز على فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله.

وفاز أهلي ٢٠٠٣ على سيراميكا بخماسية نظيفة، وعلى المقاصة بثنائية نظيفة، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة بهدفين مقابل هدف، وعلى البنك الأهلي برباعية مقابل هدف، وخسر أمام الزمالك بثلاثية نظيفة، وأمام طلائع الجيش بهدف دون رد، وفاز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع الشرقية للدخان سلبيًا، وفاز على غزل المحلة بهدفين لهدف، وخسر أمام إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بثنائية نظيفة، وخسر أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف، وفاز على فاركو بثنائية نظيفة، وخسر أمام الاتحاد بهدف دون رد، مسجلًا ٤٢ هدفًا، مقابل ١٩ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط الأحمال.