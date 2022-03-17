/686302/اختتام-فعاليات-تدريب-الأطقم-الطبية-من-التمريض-بالمنوفية

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات تدريب الأطقم الطبية من التمريض و الذي تم بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة وإدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و توجيه الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية و إشراف أستاذة وفاء الشاذلي مدير إدارة التمريض بالمديرية.

دوت الخليج حيث اقيمت عدد من الدورات التدريبية والتي بدأت يوم السبت الماضي بديوان عام المديرية ومستشفى صدر شبين من تنمية مهارات إدارية وإشرافية وعناية مركزة . التطوير والتعليم الطبي المهني المستمر للأطقم الطبية المنوطة وجاء ذلك في إطار التطوير والتعليم الطبي المهني المستمر للأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمة للمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا ارتقاءً بالأداء المهني لتلك الأطقم و ارتقاءً بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى .

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