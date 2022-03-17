/686300/وفاة-والد-الملحن-خالد-عز--تعرف-على-موعد-العزاء

رحل عن عالمنا منذ قليل والد الملحن خالد عز، وكان صديقه خالد تاج الدين قد أعلن الوفاة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

دوت الخليج يكشف وفاة والد الملحن خالد عز

وفاة والد الملحن خالد عز

كتب خالد تاج الدين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “البقاء لله والد صديقي الملحن خالد عز في ذمة الله”.

ومن جانبه كشف الملحن خالد عز تفاصيل موعد ومكان إقامة عزاء والده الراحل عماد عز الدين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس.

عزاء والد الملحن خالد عز

كتب الملحن خالد عز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إنا لله و إنا إليه راجعون انتقل إلي رحمة الله تعالى والدي الحاج عماد عز الدين”.

وأضاف: “و سوف يقام العزاء بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، بقاعة بدر.. العزاء رجال وسيدات، و نسألكم الدعاء بالمغفرة و الرحمة و قراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا".

أعمال الملحن خالد عز

وفي سياق آخر، قال الملحن خالد عز في تصريحات تليفزيونية له إن مشاركته بمسلسل أبو العروسة من خلال أغنية “وجع الفراق" أثارت الحزن وهي من أصعب المشاهد التي تم تقديمها . وتابع في حواره التلفزيوني مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها “صاحبة السعادة” الذي يذاع عبر شاشة قناة dmc الفضائية، أن مشهد بنتي وحبيبتي تعد من المشاهد التي تحكي الواقع داخل المجتمع العربي.

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يذكر أن الملحن خالد عز هو من لحن ووضع الموسيقى التصويرية لسلسلة "أبو العروسة" الشهيرة التي حققت نجاحا كبيرًا على مدار 3 سنوات، بجانب عمله أيضًا ببعض الأغاني بصوته داخل المسلسل مثل أغنية "متزعليش".

يضم مسلسل أبو العروسة في بطولته عدد من النجوم مثل سيد رجب، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، سوسن بدر، مدحت صالح، خالد كمال، ميدو عادل، أحمد صيام، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، وكارولين عزمي، نانسي صلاح، ندا عادل، ومحمود حجازي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وآخرين، والعمل من كتابة وإخراج هاني كمال.