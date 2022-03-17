النائبة شيرين رضا لـ دوت الخليج: إطلاق ابليكيشن للصحة النفسية يعكس توجه الجمهورية الجديدة لاستخدام الرقمنة

/686290/النائبة-شيرين-رضا-لـ-تحيا-مصر-إطلاق-ابليكيشن-للصحة-النفسية-يعكس-توجه-الجمهورية-الجديدة-لاستخدام-الرقمنة

أشادت النائبة شيرين رضا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإطلاق وزارة الصحة، أول منصة وطنية الإلكترونية فى مصر والشرق الأوسط لخدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان بالمجان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكدة أنها تعكس الطفرة التنموية التي شهدتها الجمهورية الجديدة فى استخدام الرقمنة.

دوت الخليج

شيرين رضا لـ دوت الخليج: إطلاق ابليكيشن للصحة النفسية يعكس الطفرة التنموية فى الجمهورية الجديدة فى استخدام الرقمنة

وأكدت عضو صحة النواب، شيرين رضا، فى تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن الضغوط الحياتية التي يتعرض لها الشخص، ثؤثر على صحته النفسية، وبالتالي تؤثر على أداء الفرد كشخص منتج داخل المجتمع، فى ظل الطفرة التنموية والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي تشهدها الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسي، مما يتطلب خضوعه للكشف النفسي، مضيفة أن سرية تداول المعلومات من خلال الابليكيشن حافز جيد للمريض على التوجه للكشف النفسي.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان ، أعلنت أمس الاربعاء عن إطلاق أول منصة وطنية إلكترونية بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، حيث تشمل المنصة ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول محتوى تثقيفيا توعويا للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان، وتناول أعراض وآليات التعامل مع الأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم. القسم الثاني يشمل تقديم خدمات الدعم والاستشارات النفسية من خلال العيادات الافتراضية «التطبيب عن بعد» عن طريق بضع خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من تقييم حالتهم النفسية من خلال الاستبيان العام للصحة النفسية.

يختار المستخدم المكان والزمان المناسبين لأداء الجلسة في خصوصية وسرية تامة لبيانات المستخدمين، كما يستطيع كل من المعالج والمستخدم، من خلال لوحة التحكم الخاصة به.

يختص القسم الثالث بالمشرفين والقائمين على الموقع، حيث يمكنهم من متابعة وتقييم أداء المنصة، ويقوم بعرض أهم التقاريرالخاصة بإحصائيات البوابة الإلكترونية مثل عدد المستخدمين، ومعدل أعمارهم ومعدل المتابعة وأكثر التخصصات التي تم تصفحها وغيرها من البيانات.