وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، إنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والقانونية حرصًا على ضمان سير وسرية التحقيقات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج عند الانتهاء من التحقيقات التى تقوم بها مؤسسات الدولة المعنية.
وأكدت الوزارة أنها تقف موقف الحياد من الجميع، وسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية التى تضمن انضباط العملية التعليمية وأداء السادة المعلمين لواجبهم بالكامل وتطبيق صارم للائحة الانضباط المدرسى، مع التأكيد على عدم تداخل أولياء الأمور فى الشؤون الإدارية والقانونية للمدرسة بأى شكل من الأشكال حرصًا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم الدراسى والتربوى.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، نشروا مقاطع فيديو لطلاب بمدارس القناة القومية، يطالبون بعودة مدير المدرسة، الذى صدر قرار بنقله الخميس 10 مارس 2022، مع اثنين آخرين من العاملين بالمدرسة التى تتبع قطاع المعاهد القومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول إجراء من التعليم بشأن مخالفات مدرسة القناة القومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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