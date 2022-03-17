أول إجراء من التعليم بشأن مخالفات مدرسة القناة القومية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التحقيقات بشأن المخالفات المرصودة بمدرسة القناة القومية التابعة لإدارة المعادى التعليمية، مازالت جارية وقيد التحقيق.





وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، إنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والقانونية حرصًا على ضمان سير وسرية التحقيقات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج عند الانتهاء من التحقيقات التى تقوم بها مؤسسات الدولة المعنية.

وأكدت الوزارة أنها تقف موقف الحياد من الجميع، وسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية التى تضمن انضباط العملية التعليمية وأداء السادة المعلمين لواجبهم بالكامل وتطبيق صارم للائحة الانضباط المدرسى، مع التأكيد على عدم تداخل أولياء الأمور فى الشؤون الإدارية والقانونية للمدرسة بأى شكل من الأشكال حرصًا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم الدراسى والتربوى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، نشروا مقاطع فيديو لطلاب بمدارس القناة القومية، يطالبون بعودة مدير المدرسة، الذى صدر قرار بنقله الخميس 10 مارس 2022، مع اثنين آخرين من العاملين بالمدرسة التى تتبع قطاع المعاهد القومية.