فرص عمل واستثمار.. ممشى أهل مصر طراز فريد لكورنيش النيل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، غدا الجمعة مشروع "ممشى أهل مصر"، الممتد من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو بطول 1.8 كم، والذى يعد من أضخم المشروعات الترفيهية للمواطنين ومتنزها عالميا يضم العديد من الأنشطة.





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن ممشى أهل مصر الذى يعد فرصة للاستثمار للمصريين والأجانب فى قلب القاهرة. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قد شهد فى وقت سابق احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر.

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