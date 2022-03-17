عاجل- موجة ارتفاع فى الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد من غدا الجمعة إلى الأحد المقبل، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجات، ثم تشهد درجات الحرارة انخفاضا حتى يوم الأربعاء المقبل.





ويسود خلال هذه الفترة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء. وأوضحت الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس شهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 01.

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