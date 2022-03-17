منصة «مهارة-تك» تفوز بجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمى العربى (صور)

جدة - نرمين السيد - فازت منصة "مهارة-تك" التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمى العربى للتنمية المستدامة. وتم إعلان الفائزين خلال المنتدى العربى للتنمية المستدامة، الذى انعقد فى الفترة من 15 إلى 17 مارس.





وجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمى العربى هى جائزة سنوية تقدمها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربى آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع جوائز القمة العالمية تكريما للجهود المبذولة لتطوير المحتوى الرقمى العربى من أجل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

وتسعى الإسكوا من خلال هذه الجائزة إلى المساهمة فى سد الفجوة الرقمية وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الإنترنت والخدمات الرقمية باللغة العربية.

وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على فوائد التكنولوجيات الرقمية لدفع التنمية المستدامة، وتقدير الجهود المبذولة فى ابتكار وتطوير المحتويات الرقمية باللغة العربية، وتعزيز ريادة الأعمال لتسريع عجلة التنمية فى المنطقة.

جدير بالذكر أن مصر، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شاركت فى المنتدى العربى للتنمية المستدامة، الذى نظمته الإسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية وكيانات الأمم المتحدة الأخرى العاملة فى البلدان العربية.

وانعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "التعافى والمنعة"، وناقش أهداف التنمية المستدامة 4 و5 و14 و15 و17.

وجمع المنتدى بين الحكومات العربية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمعالجة أولويات التنمية المستدامة من منظور إقليمى، ومناقشة التقدم، ومراجعة التجارب الوطنية، وتعزيز صوت المنطقة فى المنتدى السياسى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة.

وتقدم منصة "مهارة-تك" دورات تدريبية مجانية عالية الجودة باللغة العربية فى مختلف المجالات التكنولوجية، مثل إنترنت الأشياء والبلوك تشين والأمن السيبرانى والتعلم الإلكترونى والعمل الحر وتطوير تطبيقات المحمول وغيرها من المجالات الهامة لتنمية المهارات التكنولوجية للشباب لتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل. لزيارة منصة "مهارة-تك".