تعليم الوادى الجديد: ختام البرنامج التدريبى لإخراج المجلة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد - فى بيان - إن ذلك يأتى فى إطار الاستعداد للمشاركة بمسابقة المجلة الإلكترونية حيث تتضمن اكساب المتدربين مهارات خبرة معرفية بمجالات الطباعة والإخراج الصحفى إلكترونيا، وتعتبر المجلة الإلكترونية أحد المسابقات الوزارية للصحافة المدرسية.

وأشار إلى توزيع شهادات اجتياز التدريب للمتدربين بحضور مدير عام الخدمات التربوية، ومدير عام التعليم العام، بجانب التأكيد على تحقيق اكبر استفادة وتبادل الخبرات للاتقاء بالعمل والنهوض به داخل قطاع تعليم الوادى الجديد.